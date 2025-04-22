Video Yaşam Samsun'da 1 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi | Video
Samsun'da 1 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi | Video

Samsun'da 1 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi | Video

22.04.2025 | 14:38

Samsun'da polis tarafından 1 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli denetim çalışmaları sırasında, Kavak ilçesi Hacılı mevkiinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 ton 300 kilogram kaçak avlanmış kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Doğal dengeyi korumak amacıyla, ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakıldı. Olayla ilgili olarak bir şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem yapılarak, 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.
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