Samsun'da 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video
Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.
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