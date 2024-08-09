Samsun'da 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.08.2024 | 12:26 Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada 8 kilo metamfetamin ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde S.K. isimli şahsın evinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda her biri birer kiloluk 8 kutu içinde 8 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.