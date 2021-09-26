Video Yaşam Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video

Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video

Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video
26.09.2021 | 14:34

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Sancaktepe'de dün Aydos Göleti'ne girdikten sonra kaybolan Hüseyin Eriş'in cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Eriş'in cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Aydos Ormanı'ndaki Aydos Göleti'ne dün arkadaşları ile piknik yapmak için gelen ve burada gölete girdikten sonra kaybolan 3 çocuk babası tekstil işçisi Hüseyin Eriş'in cansız bedeni, bugün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarının ardından bulundu. Hüseyin Eriş'in cesedi, saat 13.30 sıralarında dalgıçlardan tarafından göletten çıkarıldı. Bu sırada gölet çevresinde bekleyen Hüseyin Eriş'in yakınları gözyaşlarını tutamadı. Hüseyin Eriş'in cenazesi ambulansa taşındıktan sonra Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

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