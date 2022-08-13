Sancaktepe'de hırsızların otomobilden telefon çaldığı anlar kamerada | Video

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Sancaktepe’de cadde üzerinde park halinde bulunan bir araç içerisinden telefon çalan hırsızlar, çaldıkları telefonu satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Araştırmaların devamında aynı gün P.K. ve K.K. isimli şahısların Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına çalıntı telefonu sattıklarının belirlenmesi üzerine mağaza sahibi olan A.K. isimli şahıs, şüpheli P.K.ve K.K. isimli şahıslar çalıntı telefon ile birlikte muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan A.K. isimli şahıs hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan, P.K. ve K.K. isimli şahıslar hakkında "Otodan Hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin aracın camından uzanarak telefonu çaldıkları, ardından koşarak bir minibüse bindikleri ve telefonu satmak için dükkana girdikleri yer alıyor.