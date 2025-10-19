Video Yaşam Sancaktepe’de yol verme kavgasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücü yakalandı | Video
19.10.2025 | 08:53

Sancaktepe’de ticari taksi sürücüsü ile farklı bir araç sürücüsünün arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle trafik akışını engelleyen sürücülere idari para cezası uygulanarak ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşayan iki araç sürücüsünün trafik akışını engellemesi ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir ticari taksi sürücüsü ile farklı bir araç sürücüsünün arasında yol verme meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada trafik akışının engellendiği belirlenerek ticari taksi sürücüsü N.P. ile diğer araç sürücüsü K.G. araçları ile yakalandı.
Ticari taksi sürücüsü N.P.'ye yönelik, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'aniden duraklamak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden, diğer araç sürücüsü K.G.'ye yönelik ise 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'aniden duraklama', 'yayanın trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunu saygısızca kullanması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı.

Her iki sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

