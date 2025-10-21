Şanlıurfa'da 9 milyon 600 bin TL değerinde 645 adet telefon ele geçirildi | Video
21.10.2025 | 09:07
Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olan, 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirilen 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şahtan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
