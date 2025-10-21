Şanlıurfa'da 9 milyon 600 bin TL değerinde 645 adet telefon ele geçirildi | Video 21.10.2025 | 09:07 Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olan, 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında cep telefonu kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirilen 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şahtan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.