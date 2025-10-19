Video Yaşam Şanlıurfa'da hastane acilinde tekme tokat kavga kamerada | Video
19.10.2025 | 08:53

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, hastane acilinde karşı karşıya gelen husumetlilerin tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde çıktı. İddiaya göre arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile fertleri, hastanede karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Olayda yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
