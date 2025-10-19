Şanlıurfa'da hastane acilinde tekme tokat kavga kamerada | Video
19.10.2025 | 08:53
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, hastane acilinde karşı karşıya gelen husumetlilerin tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.
