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Şanlıurfa’da ormanlık alan yangını kontrol altına alındı | Video

Şanlıurfa’da ormanlık alan yangını kontrol altına alındı | Video

07.07.2024 | 12:25

Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesinde bağlı Akabe Mahallesi ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, ormanlık alan yangınına 3 ayrı noktadan müdahale ederek bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için emniyet ekipleri geniş çaplı inceleme çalışması başlattı.

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