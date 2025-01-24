Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 24.01.2025 | 12:03 Şanlıurfa'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Şanlıurfa'nın Birecik, Bozova, Haliliye, Harran ve Siverek ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde ekiplerce yapılan aramalarda 3 adet piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 34 farklı silahlara ait şarjör, 555 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.