Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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