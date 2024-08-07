Şanlıurfa'da sokak köpeğinin çocuklara saldırısı kameraya yansıdı | Video
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sokak köpeğinin çocuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukları, yoldan geçen ve yanında küçük çocukları olan bir kadın kurtarmaya çalıştı.
Başka çocuklara da saldırdı
Köpeklerin saldırısı bununla da bitmedi. Yoldan geçmeye çalışan iki küçük çocuk, köpekleri görünce temkinli davranarak dikkatli bir şekilde geçmek istedi. Köpeklerin havlaması üzerine panik yapan çocuklar, korku içerisinde kaçtı. Bir süre çocukları kovalayan köpek, tekrar yerine döndü.
Çocukların büyük korku yaşadığını söyleyen mahalle sakini Mahmut Karatop, "Yan tarafta oturuyorduk. Birden sesler gelince biz de sokağa koştuk. Küçük çocuklar aşırı derecede korkmuştu. Köpekler çocuklara saldırıyordu. Bir kadın mağdurdu. Yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan sokak köpeklerinin aynı bölgede sürekli insanlara saldırdığı belirtildi.
Bazı mahalleler karantinaya alınmıştı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta bir çocuğu ısıran köpek ile 4 Haziran'da Batıkent Mahallesi'nde yetişkin bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmıştı.
Siverek'in Sumaklı Mahallesi'nde saldırgan bir köpeğin kuduz olduğu belirlendi ve mahalle karantinaya alındı. Her 3 mahallede de kısmi karantina uygulamasının halen devam ettiği öğrenildi.
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