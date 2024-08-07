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Şanlıurfa'da sokak köpeğinin çocuklara saldırısı kameraya yansıdı | Video

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin çocuklara saldırısı kameraya yansıdı | Video

07.08.2024 | 11:23

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sokak köpeğinin çocuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukları, yoldan geçen ve yanında küçük çocukları olan bir kadın kurtarmaya çalıştı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Seydo Atilla Mahallesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçmeye çalışan çocuklara saldırdı. Çocukları, kucağında ve yanında küçük çocukları olan bir kadın kurtarmaya çalıştı. Çocukları kovalayan köpeğin peşinden koşan kadın, bir yandan da kendi çocuklarını korumaya çalıştı. Bölgeden kaçan çocuklar, köpeğin saldırısından kurtulmayı başardı. Bebek arabasıyla oradan geçmeye çalışan başka bir kadın ise yaşananlar sonrası geri dönerek o yoldan geçmekten vazgeçti.

Başka çocuklara da saldırdı
Köpeklerin saldırısı bununla da bitmedi. Yoldan geçmeye çalışan iki küçük çocuk, köpekleri görünce temkinli davranarak dikkatli bir şekilde geçmek istedi. Köpeklerin havlaması üzerine panik yapan çocuklar, korku içerisinde kaçtı. Bir süre çocukları kovalayan köpek, tekrar yerine döndü.
Çocukların büyük korku yaşadığını söyleyen mahalle sakini Mahmut Karatop, "Yan tarafta oturuyorduk. Birden sesler gelince biz de sokağa koştuk. Küçük çocuklar aşırı derecede korkmuştu. Köpekler çocuklara saldırıyordu. Bir kadın mağdurdu. Yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan sokak köpeklerinin aynı bölgede sürekli insanlara saldırdığı belirtildi.

Bazı mahalleler karantinaya alınmıştı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta bir çocuğu ısıran köpek ile 4 Haziran'da Batıkent Mahallesi'nde yetişkin bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmıştı.
Siverek'in Sumaklı Mahallesi'nde saldırgan bir köpeğin kuduz olduğu belirlendi ve mahalle karantinaya alındı. Her 3 mahallede de kısmi karantina uygulamasının halen devam ettiği öğrenildi.
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