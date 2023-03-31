Şanlıurfa'da terör operasyonunda 23 tutuklama | Video
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 23’ü tutuklandı.
Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP'nin Suruç ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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