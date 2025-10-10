Şantajcı sahte avukatlar polise yakalandı: 11 vatandaş 832 bin TL dolandırıldı | Video
Sosyal medyada arkadaşlık kurdukları 11 vatandaşın görüntülerini alıp daha sonrasında tehdit ve şantajla korkutarak toplam 832 bin TL dolandırdıkları belirlenen 4 sahte avukatı Amasya polisi yakaladı. 3'ü tutuklanan şahıslar gazetecilerin ‘Avukatım yalanıyla vatandaşları neden dolandırdınız?" şeklindeki sorusuna yanıt vermedi.
Ülke genelinde toplam 11 ayrı dolandırıcılık olayına karışarak toplam 832 bin TL mağduriyete neden oldukları tespit edilen 4 şahıs gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alınarak Amasya'ya getirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 10 banka kartı, 9 sim kart, 4 flash bellek, 1 bilgisayar, 1 ruhsatsız tüfek, 1 adet polis kokartı ele geçirildi. Şüpheli S.D, B.Ç ve M.S çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. M.D ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Cezaevine gönderilen şahıslar çıkışta gazetecilerin 'Avukatım yalanıyla vatandaşları neden dolandırdınız?" şeklindeki sorusuna ise yanıt vermedi. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suçun önlenmesi, suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
07:36
00:50
Hatay merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şahıs tutuklandı | Video 10.10.2025 | 09:42
04:09
Ankara’da boya dönüşüm fabrikasında yangın | Video 10.10.2025 | 08:41
02:27
02:45
00:28
Didim’de kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 09.10.2025 | 16:02
00:40
Kadıköy'de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada | Video 09.10.2025 | 15:24
00:40
Kadıköy'de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada | Video 09.10.2025 | 15:21
01:04
Adana'da hortum okulun çatısını böyle uçurdu | Video 09.10.2025 | 14:48
01:47
00:46
"Yeşil reçete" operasyonu: 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video 09.10.2025 | 14:19
01:04
Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video 09.10.2025 | 13:45
00:40
Motosikleti üzerine yatarak kullandı, ölüme davetiye çıkardı | Video 09.10.2025 | 12:51
00:58
Kayseri'de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video 09.10.2025 | 12:51
00:15
00:20
01:09
Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 09.10.2025 | 11:44
05:22
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 09.10.2025 | 11:40