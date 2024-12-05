Video Yaşam Sarıyer'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 yaralı | Video
Sarıyer'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 yaralı | Video

Sarıyer'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 yaralı | Video

05.12.2024 | 08:38

İstanbul Sarıyer'de bir kahvehane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Sarıyer Bahçeköy Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanındaki silahla tartıştığı arkadaşı Barış K.'ye ateş açtı. Kalçasından yaralanan Barış K, yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Barış K.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini şeritle çevirerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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