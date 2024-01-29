Video Yaşam Sarıyer'de saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada | Video
Sarıyer'de saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada | Video

Sarıyer'de saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada | Video

29.01.2024 | 14:57

Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise’nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce Tuncer Cihan'ın da Kilise'den içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı görülüyor.

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Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün yaşanan yaşanan silahlı saldırı öncesinde maskeli iki saldırganın saldırının hemen öncesinde Kilise'nin açık kapısından içeriye giren maskeli iki şahıs olaydan dakikalar öncesinde ana kapıdan girdikleri an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde maskeli iki kişi, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre beklediği ve sonrasında saldırganlar içeriye giren Tuncer Cihan'a kapıyı açtıktan sonra kendilerinin içeriye girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise saldırganlardan birinin kullandığı silahın tutukluk yaptığı görülüyor.
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