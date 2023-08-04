Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada iki kişi öldü! | Video 04.08.2023 | 11:37 Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı ikişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.