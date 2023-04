Şehrin ortasında 'Pitbull' vahşeti: Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi veriyor | Video 26.04.2023 | 10:30 Eskişehir’de bir petshopun önünde ağızlığı takılı olmayan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Yorki isimli Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi verirken, olay hakkında konuşan Mehmet Aksoy, “Çocuk olsaydı olayın adı cinayet olacaktı, ama bir köpek olduğu için adı cinayet değil” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi üzerinde bir petshopun önünde meydana gelen olayda, sahibi tarafından ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, Yorki adındaki Terrier cinsi 13 yaşındaki köpeğe saldırdı. Petshop çalışanı ve çevredeki vatandaşlar tarafından pitbull cinsi köpeğin ağzından alınan Yorki, ağır yaralandı. Veteriner kliniğinde operasyon geçiren terrier cinsi köpeğin kırılan çene kemiği sabitlenirken, vücudundaki açık yaralar dikildi. Sadece hortum ile beslenebilen ve hayati tehlikesi devam eden Yorki'nin sahibi Mehmet Aksoy yaşanan duruma tepki gösterirken, "Çocuk olsaydı olayın adı cinayet olacaktı ama bir köpek olduğu için adı cinayet değil" dedi.Olayın olduğu esnada dışarıdan bir anda seslerin geldiğini ve çıktıklarında Yorki'yi pitbull cinsi köpeğin ağzından aldıklarını belirten petshop çalışanı Aslı Kayar, "Biz kapının önünde dikiliyorduk sonra beyefendi hızlıca içeri girdi ve 'kuzu etli mama istiyorum' dedi. Bizim buraya doğru yönelmemizle birlikte dışarıdan insanların sesleri gelmeye başladı. Adam sesleri duyup, kapıya doğru koşunca ben de arkasından koştum. Baktım ki Yorki köpeğin ağzında. Yorki'yi köpeğin ağzından aldım ve o vatandaş kendi köpeğine hiçbir müdahale etmedi. Köpeğine ağızlık takmamış ve benim yatan köpeğimin yanına bağlamış. Tamamen bir ihmal yüzünden benim köpeğim can çekişiyor şuanda. Köpeğimle beraber içeri girdikten sonra, o da köpeğini alıp kaçmış. Daha sonra geri dönmedi, köpeğiniz nasıl, iyi mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Gibi şeyler söylemedi. Ben hiçbir hayvanseverin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Buraya daha önceden de pitbull ve cane corso gibi cinslerden bir sürü geliyordu. Yorki ile oynuyorlar, bebek gibiler. Sahiplerinin hepsi de tedbirli bir şekilde buraya geliyor. O vatandaş kapının önünde köpeğiyle beraber durup, İçeride köpeğiniz var mı? Varsa tutar mısınız? Benim köpeğim saldırgan diyebilirdi ama bu yaptığı tamamen ihmal" dedi.Yaya yoğunluğunun olduğu caddede pittbul cinsi yasaklı ırk köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasına tepki gösteren ve köpeği Yorki için üzgün olduğunu ifade eden Mehmet Aksoy ise, "13 yıldır benimle dükkâna gelir, bazen dükkanda kalır. Buradaki tüm sokak hayvanları ile iyi geçinir ve tüm müşterilerimiz Yorki'yi tanır. Bir bakıcı yüzünden bizim köpeğimiz şuan hayvan hastanesinde yatmakta. Tamam yaşlı bir köpek, belki ömrü çok uzun değil ama ben eceliyle olsun isterdim fakat bir bakıcının ihmali yüzünden benim köpeğimin hayati tehlikesi hala devam ediyor. Sadece onun düzelmesinden başka bir şey düşünmüyorum. Bu olaya sebep olan vatandaşın da bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Burası Hamamyolu Caddesi sonuçta. Gün içerisinde milyon tane insan geçiyor, insanların birbirine çarpacağı kadar kalabalık bir nokta zaten. Buraya geldiğinde köpeğinin olduğunu bile söylese böyle bir olay yaşanmayacaktı muhtemelen. Ben burada değildim personel arkadaşımız vardı. Eğer köpeğinin olduğunu söyleseydi, kapıda bekleseydi ya da köpeğiyle birlikte içeri girerken köpeğinin agresif olduğunu söyleyip, 'Köpeğinizi tutar mısınız' diyerek bizi uyarsaydı bunları yaşamazdık. Buradan geçen bir çocuk da olabilirdi. Çocuk olsaydı olayın adı cinayet olacaktı ama bir köpek olduğu için adı cinayet değil. Ben yasaların en ağır şekilde arkadaşı cezalandırmasından yanayım" şeklinde konuştu.Veteriner kliniğinde tedavisi devam eden Terrier cinsi Yorki'nin durumunu anlatan veteriner teknikeri Gamze Çalık şu ifadeleri kullandı:"Küçük arkadaşımız köpek saldırısı şikâyetiyle geldi ve acil müdahalesi yapıldı. Alt çenesinin bir bölümü paramparçaydı zaten. Pin takıldı, şuan çenesini kullanamayacak durumda. O yüzden beslenme sondası taktık. Bu şekilde beslenmesi sağlanıyor. Gövde kısmında diş izi vardı, o bölge komple açılmıştı bu sebeple dikiş uygulaması yapıldı fakat bu dikişler enfeksiyondan dolayı negraze olup tutmayacak ve açık yara şeklini alacak o şekilde de tedavisi devam edecek. Şuan tedavi iyi gidiyor, hayati riski az da olsa var ama bir süre sonra atlatacağız. Tedavisi devam ediyor şuanda. Zaten yasaklı ırk olduğu için dolaştırırken ağızlık takılması ve tasmasız gezdirilmemesi gerekiyor. Hiçbir köpek tasmasız dolaştırılmaması lazım. Bu her iki taraf için de tehlike arz ediyor. Bu yaşanan durum çok hoş değil yani üzücü bir durum."