Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı! 2 yıllık evlilik 15 dakikada bitti | Video

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2 yıllık evliliklerini bugün noktalandı. Kozmetik firması sahibi Selin Ciğerci, futbolcu eşi Gökhan Çıra’yla birlikte Beykoz Adliyesi’ne gelerek Beykoz 1. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada anlaşmalı olarak boşanmak için yaklaşık 15 dakika duruşma salonunda kalan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2 yıllık evliliklerini sonlandırmış oldu.

Baştan aşağı siyah giyinen Ciğerci ve Çıra açıklama yapmadan direk mahkeme salonuna doğru ilerledi. Adliyeye çiftin birlikte gelmesi dikkat çekti.

2 YILLIK EVLİLİK 15 DAKİKADA BİTTİ

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma için mahkeme salonuna giren Ciğerci ve Çıra, yaklaşık 15 dakika içeride kaldı. Anlaşmalı olarak boşanan ikili, 2 yıllık evliliklerini sonlandırmış oldu.

'ÇOK SEVDİK AMA YÜRÜTEMEDİK'

Mahkeme salonundan çıkan Ciğerci ve Çıra ayrı ayrı araçlara binerek adliyeden ayrıldı. Selin Ciğerci, basın mensuplarının sorularına karşılık 'Herkes için hayırlısı olsun' sözlerini sarfetti. Kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ikili, 'Biz birbirimizi çok sevdik ama bu evliliği yürütmeyi başaramadık' dedi.