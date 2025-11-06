Video Yaşam Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’ye AVM’de silah çekip şemsiye fırlattı | Video
Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’ye AVM’de silah çekip şemsiye fırlattı | Video

Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’ye AVM’de silah çekip şemsiye fırlattı | Video

06.11.2025 | 11:18

Sarıyer’de Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji (36), bir AVM’de arkadaşıyla alışveriş yaptıktan sonra yürüyen merdivenlere yöneldi. Merdivenin başında arkadaşıyla konuşan futbolcu Djilobodji ile aşağı inmek isteyen Abdullah A. (36) arasında tartışma çıktı. Olayda Abdullah A.’nın futbolcuya silah çekmesi üzerine aralarındaki tartışma büyüdü. Abdullah A., bu kez de futbolcuya şemsiye fırlattıktan sonra üstüne yürüyüp itti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştı. Futbolcuya silah çeken Abdullah A., polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir AVM'de yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM'deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM'den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI
AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.'yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’ye AVM’de silah çekip şemsiye fırlattı | Video 02:54
Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’ye AVM’de silah çekip şemsiye fırlattı | Video 06.11.2025 | 11:18
Motosikletin plakasını ’Bandana’ ile kapattı, 43 bin 149 TL ceza yedi | Video 01:57
Motosikletin plakasını 'Bandana' ile kapattı, 43 bin 149 TL ceza yedi | Video 06.11.2025 | 10:28
Motosikletin plakasını bandana ile kapattı, 43 bin TL ceza yedi | Video 01:57
Motosikletin plakasını bandana ile kapattı, 43 bin TL ceza yedi | Video 06.11.2025 | 10:21
Cevizlibağ’da iş makinesi alevlere teslim oldu | Video 04:39
Cevizlibağ'da iş makinesi alevlere teslim oldu | Video 06.11.2025 | 10:21
Gaziosmanpaşa’da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada | Video 02:03
Gaziosmanpaşa'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada | Video 06.11.2025 | 10:08
Husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı | Video 00:41
Husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 10:06
Aracınızın lastiğinde pet şişe görürseniz dikkat! Hırsızların yeni tuzağı pes dedirtti | Video 02:17
Aracınızın lastiğinde pet şişe görürseniz dikkat! Hırsızların yeni tuzağı pes dedirtti | Video 06.11.2025 | 09:35
Sakarya’da hareketli dakikalar! Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen araç, kilometrelerce kovalandı | Video 01:47
Sakarya'da hareketli dakikalar! Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen araç, kilometrelerce kovalandı | Video 06.11.2025 | 08:49
Seyir halindeyken uyuyan sürücü, kaza sonrası da uyumaya devam etti | Video 01:08
Seyir halindeyken uyuyan sürücü, kaza sonrası da uyumaya devam etti | Video 06.11.2025 | 08:43
Kayseri’de eş zamanlı asayiş uygulaması: 148 aranan şahıs yakalandı | Video 00:35
Kayseri'de eş zamanlı asayiş uygulaması: 148 aranan şahıs yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:36
Kız arkadaşını rahatsız edenleri kovaladı, yardım etmek isterken bıçaklandı | Video 01:05
Kız arkadaşını rahatsız edenleri kovaladı, yardım etmek isterken bıçaklandı | Video 05.11.2025 | 16:55
Boğazı kesilen anne toprağa verildi, engelli oğlu adliyeye sevk edildi | Video 02:46
Boğazı kesilen anne toprağa verildi, engelli oğlu adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 16:22
Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yangın paniği | Video 00:48
Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video 05.11.2025 | 16:03
Servis bekleyen çocuğu takip etti; annesi gelince kaçtı! O anlar kamerada | Video 03:07
Servis bekleyen çocuğu takip etti; annesi gelince kaçtı! O anlar kamerada | Video 05.11.2025 | 14:52
Gemlik’te uyuşturucu hap operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 00:25
Gemlik’te uyuşturucu hap operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 14:26
Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktı, 2 bin 309 lira ceza yedi | Video 02:31
Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktı, 2 bin 309 lira ceza yedi | Video 05.11.2025 | 13:49
Öğrencisinin boğazına kaçan şekeri Heimlich manevrasıyla böyle çıkardı | Video 03:21
Öğrencisinin boğazına kaçan şekeri Heimlich manevrasıyla böyle çıkardı | Video 05.11.2025 | 13:40
Şişli’de özel bakımevinde kalan yaşlı kadının malına göz diktikler | Video 04:51
Şişli'de özel bakımevinde kalan yaşlı kadının malına göz diktikler | Video 05.11.2025 | 13:40
Güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi, kasadaki parayı ve motosikleti çalıp kayıplara karıştı | Video 04:49
Güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi, kasadaki parayı ve motosikleti çalıp kayıplara karıştı | Video 05.11.2025 | 13:40
Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video 00:37
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video 05.11.2025 | 13:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY