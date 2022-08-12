Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video

İstanbul’da düzenlenen seri operasyonlarda 164 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Sancaktepe İlçesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan bir kişiyi yakaladı. 28.10 gram Metamfetamin maddesi, 1.5 gram Esrar maddesi, iki adet uyuşturucu hap ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.İstanbul genelindeki bir günlük seri uyuşturucu baskınlarında ise 164 uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalandı. 351 gram Esrar maddesi, 140 gram Kokain maddesi, 126 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 99 gram Metamfetamin maddesi, 17 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, altı mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yedi bin 606 lira, 400 euro ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.