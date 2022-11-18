Sevgili gibi yaklaştılar çantasını soydular | Video

İstanbul Beşiktaş’ta ünlü bir AVM’de gezen Özbkistanlı turistlerin yanına gelen bir çift kendilerini sevgili gibi tanıtıp turistle muhabbete başladı. Bir süre sonra el çabukluğu ile 20 bin lirayı alıp kaçtılar. Turistin durumu fark edip şikayeti üzerine çalışma başlatan polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta Avm içerisinde Özbekistan uyruklu D.S.'nin yanına gelen bir erkek bir kadın şüpheliler kendilerini sevgili gibi gösterip sohbete başladılar.

Bir süre sonra turistin çantasında bin 200 ABD doları parasını çaldılar. İhbar üzerine çalışma başlatan polis şüpheliler Hooshang K. ve kız arkadaşı Mahnaz T. Khorram Abadı gözaltına aldı.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.