Seydikemer’de trafik kazası: 3 ölü, 1 ağır yaralı... Olay yerinden ilk görünüler!

Seydikemer’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla 1 kişi olay yerinde, 2 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan 1 kişinin tedavisi sürüyor.