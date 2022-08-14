Sıcak havanın tadını Caddebostan Sahili'nde çıkardılar | Video

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Termometreler 35 dereceyi gösterirken Caddebostan Sahili'ne gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı. Sahile akın eden vatandaşlar havadan dron ile görüntülendi.