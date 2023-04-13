Siirt'te binaya yıldırım düştü | Video

Kentte sağanak etkili olurken, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü Ekinli mezrası yolu zarar gördü. Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde de Ahmet Yiğit'e ait 3 katlı bir evin üstüne yıldırım isabet etti. Binada çatlaklar oluştu.