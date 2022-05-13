Video Yaşam Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video
Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video

Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video

13.05.2022 | 15:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:54
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 17:03
Isparta’da sürücü park halindeki araca vurup kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:14
Isparta'da sürücü park halindeki araca vurup kaçtı! O anlar kamerada | Video 13.05.2022 | 16:46
Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı | Video 01:00
Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı | Video 13.05.2022 | 15:04
Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video 00:33
Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video 13.05.2022 | 15:53
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor! İtiraf konuşmasında o ismi işaret etti | Video 04:35
Müge Anlı'da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor! İtiraf konuşmasında o ismi işaret etti | Video 13.05.2022 | 15:33
Arnavutköy’de sokak ortasında görülen yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 04:18
Arnavutköy'de sokak ortasında görülen yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 13.05.2022 | 15:13
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı | Video 02:48
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı | Video 13.05.2022 | 15:11
Kastamonu’da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu | Video 06:03
Kastamonu’da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu | Video 13.05.2022 | 15:15
MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti | Video 01:04
MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti | Video 13.05.2022 | 15:09
Pendik’te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı | Video 02:33
Pendik’te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 14:38
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 05:11
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 13.05.2022 | 13:53
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 02:17
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 13.05.2022 | 13:57
SON DAKİKA! Bağcılar’da fabrikada yangını | Video 00:44
SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video 13.05.2022 | 13:53
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 00:12
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 13.05.2022 | 13:36
Pişkin hırsızdan gazetecilere şoke eden tepki: Çek çek, Antalya yakışıklı görsün | Video 01:36
Pişkin hırsızdan gazetecilere şoke eden tepki: "Çek çek, Antalya yakışıklı görsün" | Video 13.05.2022 | 13:12
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 01:39
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 13.05.2022 | 13:12
Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 02:28
Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 13.05.2022 | 13:04
Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 01:55
Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 13.05.2022 | 13:05
Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Mayıs 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13:09
Müge Anlı SON BÖLÜM | 13 Mayıs 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 13.05.2022 | 12:10
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti | Video 01:11
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti | Video 13.05.2022 | 12:15

Siirt’te Doğu Kışla girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 parça halinde 6 kilo 738 gram eroin maddesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Eruh yolu Doğu Kışla girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada araç içerisinde bulunan B.D. ve M.A. isimli şahıslardan 13 parça halinde 6 kilo 738 gr eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA