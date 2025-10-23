Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video 23.10.2025 | 10:13 Adana’nın Kozan ilçesinde takip ettiği şahsı girdiği telefoncuda vuran ancak çakarken kask ve silahını düşüren 17 yaşındaki motosikletli saldırgan polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 gün önce ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde bulunan bir telefon dükkanında yaşandı. İddiaya göre, motosikletle gelen bir şahıs, dükkana giren E.H.'yi ayağına bir el ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, kaskını ve silahını düşürdü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olay yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 96 saatlik güvenlik kamerası incelendi. Şüphelinin 17 yaşındaki A.E.Ç. olduğunu belirleyen polis, şahsın Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçtığını da tespit etti. Bunun üzerine Kozan ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Kozan ilçesinde getirilen şüpheli ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vurduğu şahıstan alacakları olduğu ve ödemediğini ileri sürdüğü öğrenildi.