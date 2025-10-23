Video Yaşam Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video
Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video

Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video

23.10.2025 | 10:13

Adana’nın Kozan ilçesinde takip ettiği şahsı girdiği telefoncuda vuran ancak çakarken kask ve silahını düşüren 17 yaşındaki motosikletli saldırgan polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 6 gün önce ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde bulunan bir telefon dükkanında yaşandı. İddiaya göre, motosikletle gelen bir şahıs, dükkana giren E.H.'yi ayağına bir el ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, kaskını ve silahını düşürdü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olay yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 96 saatlik güvenlik kamerası incelendi. Şüphelinin 17 yaşındaki A.E.Ç. olduğunu belirleyen polis, şahsın Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçtığını da tespit etti. Bunun üzerine Kozan ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Kozan ilçesinde getirilen şüpheli ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vurduğu şahıstan alacakları olduğu ve ödemediğini ileri sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 02:04
Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 23.10.2025 | 11:11
Sancaktepe’de seri cinayet! Yolda yürüyen 3 kişiyi öldürdü | Video 02:04
Sancaktepe’de seri cinayet! Yolda yürüyen 3 kişiyi öldürdü | Video 23.10.2025 | 11:01
100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video 03:03
100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video 23.10.2025 | 10:58
Gökçeada’da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video 02:59
Gökçeada'da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video 23.10.2025 | 10:31
Otomobildeki sır ölümden ’yasak ilişki’ çıktı: Oğul ve dayı tutuklandı | Video 01:54
Otomobildeki sır ölümden 'yasak ilişki' çıktı: Oğul ve dayı tutuklandı | Video 23.10.2025 | 10:31
Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video 01:52
Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video 23.10.2025 | 10:13
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 02:32
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:50
Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 04:05
Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 23.10.2025 | 09:06
Sokakta ağızlıksız gezdirilen ’Rottweiler’ cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 23.10.2025 | 09:05
Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video 05:07
Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:05
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 01:19
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 23.10.2025 | 09:04
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 23.10.2025 | 09:04
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 02:53
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 09:04
Türkiye’den Almanya’ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: Olmuyor, dönmek istiyorum | Video 01:55
Türkiye'den Almanya'ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: "Olmuyor, dönmek istiyorum" | Video 22.10.2025 | 16:42
Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı 00:49
Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı 22.10.2025 | 16:11
Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki Hasret’e ait olduğu ortaya çıktı | Video 02:09
Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki Hasret'e ait olduğu ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:48
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 01:15
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 22.10.2025 | 15:48
Van’da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 02:03
Van'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 22.10.2025 | 15:15
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:14
Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 00:25
Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 22.10.2025 | 15:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY