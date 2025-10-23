Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video
23.10.2025 | 10:13
Adana’nın Kozan ilçesinde takip ettiği şahsı girdiği telefoncuda vuran ancak çakarken kask ve silahını düşüren 17 yaşındaki motosikletli saldırgan polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.
