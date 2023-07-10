Şile Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücüye 5 bin 887 lira ceza | Video
ŞİLE Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 887 lira cezası yazıldı.
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