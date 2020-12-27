Video Yaşam Sipariş verip ayaklarına çağırmışlar... 16 yaşındaki gencin planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı | Video

Sipariş verip ayaklarına çağırmışlar... 16 yaşındaki gencin planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı | Video

Sipariş verip ayaklarına çağırmışlar... 16 yaşındaki gencin planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı | Video
27.12.2020 | 11:04

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Karaman’da 2 gün önce aynı yaşlardaki iki kişi tarafından defalarca sırtından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki gencin, planlı bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlıların, genci yemek sipariş verip ayaklarına çağırdığı ortaya çıktı. Ahmet Çınar'ın cenazesi 1 yıl önce vefat eden annesinin yanına defnedildi.

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Olay, 2 gün önce Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı etli ekmekçiden sipariş götürmek için çıkan ve verilen adrese gelen Ahmet Çınar, hiçbir şeyden habersizce elektrikli bisikletle beklemeye başladı. Çınar, beklerken arkasından gelen iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Çınar, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çınar'ı sırtından bıçaklayarak kaçan A.A (16) ve M.Ü (14), ile birlikte yanlarında bulunan diğer arkadaşları S.A (14), M.C.E (14), yabancı uyruklu M.A. (14) ve A.F.G'yi (20) kısa sürede tespit ederek yakaladı.

"AHMET'İ ETLİ EKMEK SİPARİŞİ VERİP, ÖLDÜRMÜŞLER"
Yaşanan cinayetle ilgili ayrıtılar gözaltına alınan kişilerin verdikleri ifadelerle ortaya çıktı. Küfür etme meselesi yüzünden kavgalı oldukları ileri sürülen şüpheli gençler, Ahmet Çınar'ın etli ekmekçide çalıştığını öğrendi. Daha sonra şüpheliler telefonla etli ekmek siparişi vererek Çınar'ı beklemeye başladı. Çınar'ın adrese gelmesiyle birlikte ilk olarak arkasından koşarak gelen M.Ü, Çınar'ı sırtından bıçakladı. Yere düşen Çınar'ı daha sonra A.A. da birkaç defa sırtından bıçaklayarak diğer arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Şahıslar kaçarken olayda kullandıkları iki bıçağı da arsa ve yol kenarına attı.

HEPSİ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 kişi, polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye getirildi. 6 zanlı daha sonra çıkarıldıkları mahkemece 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçunda tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.A'nın 9, M.Ü'nün 14, S.A'nın 7, M.C.E'nin 9, A.F.G'nin 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Hunharca bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Ahmet Çınar ise katillerinin cezaevine gönderildiği gün toprağa verildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Çınar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Daha sonra Çınar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza Çınar'ın yakınları ile arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Çınar'ın cenazesi Şehir Mezarlığında 1 yıl önce hayatını kaybeden annesinin yanına defnedildi.

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