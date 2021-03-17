Son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy kuşunun tedavisi bitti | Video

Bitlis'te yaralı halde bulunan ve Türkiye'de son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy kuşunun tedavisi 4 ayın ardından tamamlandı.

Bitlis'te jandarma ekiplerince kanadından yaralanmış halde bulunan toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alınmıştı. Nesli tükenmekte olduğu için 'kırmızı listede yer alan yakalı toy, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından bugün doğal yaşam alanına salınacak.

4 AYIN ARDINDAN ÖZGÜRLÜĞE KANAT ÇIRPACAK

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile özel bir ekip tarafından tedavisi yapılan yakalı toy kuşu Muş'a götürüldü. Toy kuşu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Muş'ta yaşam alanına salınacak. Yaklaşık 4 ayın ardından özgürlüğe kanat çırpacak yakalı toy kuşu herkesi heyecanlandırmıştı.