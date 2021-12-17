Son Dakika: Antalya Serik'te kız arkadaşa 'laf atma' kavgasında genç adam böyle öldürüldü! Bıçaklanma anı kamerada... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:28
00:41
03:30
03:12
Sultangazi'de araçtan sokağa kurşun yağdırdılar | Video 17.12.2021 | 16:05
01:07
02:42
Karabük’te sis ve kar yağışı etkili oluyor | Video 17.12.2021 | 15:30
01:30
Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video 17.12.2021 | 15:30
00:58
01:59
Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video 17.12.2021 | 15:07
00:32
Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 17.12.2021 | 15:00
00:53
01:14
Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 17.12.2021 | 14:34
01:24
İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 14:32
01:23
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 17.12.2021 | 14:07
02:45
Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video 17.12.2021 | 13:49
02:29
Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video 17.12.2021 | 13:49
03:10
Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video 17.12.2021 | 13:11
01:16
Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı | Video 17.12.2021 | 13:11
03:57
Sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar | Video 17.12.2021 | 13:05
Serik'te Volkan Yılmaz'ın kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Volkan Yılmaz'ın bıçaklandıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir iş yerinin önüne gelmesi, yığılıp yere düşmesi, bıçaklayanların olay yerinden uzaklaşması yer alıyor. Evine yakın mesafede yaşanan kavgayı gören baba Adem Yılmaz'ın, oğlunu aracıyla gelip hastaneye götürmesi görüntülere yansıdı.