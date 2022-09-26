Video Yaşam SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını kesti sokağa attı! İşte dehşete düşüren olayın detayları | Video
SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını kesti sokağa attı! İşte dehşete düşüren olayın detayları | Video

SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını kesti sokağa attı! İşte dehşete düşüren olayın detayları | Video

26.09.2022 | 15:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Bağcılar’da annesinin kafasını kesti sokağa attı! İşte dehşete düşüren olayın detayları | Video 00:14
SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını kesti sokağa attı! İşte dehşete düşüren olayın detayları | Video 26.09.2022 | 15:31
Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video 01:25
Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video 26.09.2022 | 15:18
Kayseri’de 5 milyon makaron ele geçirildi | Video 00:58
Kayseri’de 5 milyon makaron ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 15:00
Eski hükümlü infaz memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 01:40
Eski hükümlü infaz memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 26.09.2022 | 14:48
Evini uyuşturucu imalathanesi çevirdi, görüntüler şoke etti | Video 02:03
Evini uyuşturucu imalathanesi çevirdi, görüntüler şoke etti | Video 26.09.2022 | 14:11
Adana’da dehşet! 3 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti | Video 01:25
Adana'da dehşet! 3 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti | Video 26.09.2022 | 14:11
İstanbul’da korkunç iddia! Domuzları avlayıp etlerini aldılar | Video 03:37
İstanbul’da korkunç iddia! Domuzları avlayıp etlerini aldılar | Video 26.09.2022 | 13:33
Durdurulan araçta Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi | Video 03:19
Durdurulan araçta Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 13:33
Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video 02:49
Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video 26.09.2022 | 12:58
Antalya’daki çekiçli cinayet kamerada 04:53
Antalya'daki "çekiçli" cinayet kamerada 26.09.2022 | 12:38
Eyüpsultan’da zincirleme kazada ilginç görüntü kamerada | Video 04:08
Eyüpsultan'da zincirleme kazada ilginç görüntü kamerada | Video 26.09.2022 | 12:13
Ağrı Dağı eteklerindeki sazlık alanda kışa hazırlık havadan görüntülendi | Video 02:56
Ağrı Dağı eteklerindeki sazlık alanda kışa hazırlık havadan görüntülendi | Video 26.09.2022 | 12:08
Starlink uyduları Elazığ semalarında görüntülendi | Video 01:05
Starlink uyduları Elazığ semalarında görüntülendi | Video 26.09.2022 | 12:08
İzmir’de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı | Video 00:40
İzmir'de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı | Video 26.09.2022 | 11:44
Müge Anlı’dan mide bulandıran olaya sert tepki! Bu bir istismar, 14 yaşındaki çocuğa bunu yapan kadın… | Video 17:44
Müge Anlı’dan mide bulandıran olaya sert tepki! "Bu bir istismar, 14 yaşındaki çocuğa bunu yapan kadın…" | Video 26.09.2022 | 11:20
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Bakımevinde 20 yaşındaki genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 16:41
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Bakımevinde 20 yaşındaki genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 26.09.2022 | 11:32
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 07:24
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 26.09.2022 | 11:18
Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı! O anlar kamerada | Video 00:57
Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı! O anlar kamerada | Video 26.09.2022 | 10:51
Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Eylül 2022 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 09:44
Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Eylül 2022 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 26.09.2022 | 11:10
394 bin Euro’luk vurguna operasyon! İkramiye kazandınız diyerek dolandırdılar | Video 00:31
394 bin Euro’luk vurguna operasyon! "İkramiye kazandınız" diyerek dolandırdılar | Video 26.09.2022 | 10:42

Bağcılar’da annesinin boğazını kesip kafasını kafasını sokağa atan şüpheli Ali Sayan Sulh Ceza Hakimliğince "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde 26 yaşındaki şüpheli Ali Sayan dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını keserek kafasını sokağa atmıştı. Bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Sayan, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA