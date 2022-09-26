SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını kesti sokağa attı! İşte dehşete düşüren olayın detayları | Video

Bağcılar’da annesinin boğazını kesip kafasını kafasını sokağa atan şüpheli Ali Sayan Sulh Ceza Hakimliğince "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" tutuklandı.

Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde 26 yaşındaki şüpheli Ali Sayan dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını keserek kafasını sokağa atmıştı. Bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Sayan, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.