Son dakika: Duygu Özaslan'dan korkutan şok video! Banyoda gözyaşları içinde seslendi "Bu son gece..." | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
00:47
01:59
00:25
Mersin Tarsus'ta dere köpürdü | Video 24.07.2020 | 17:56
05:15
Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor | Video 24.07.2020 | 17:49
02:39
Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu' | Video 24.07.2020 | 16:37
01:45
Aydın'da cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı 24.07.2020 | 16:21
08:57
00:42
00:48
11:16
02:15
00:16
06:47
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video 24.07.2020 | 10:29
08:41
02:28
09:46
02:15
01:40
Son Dakika Haberi... Duygu Özaslan'nın hayranlarını korkutan şok videosu sosyal medyada olay oldu! YouTube, Instagram fenomeni Duygu Özalsan selülitli skadnal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından paylaştığı video ile hayranlarını şoke etti. Duygu Özaslan banyodan paylaştığı videoda gözyaşları içinde "Çok kötü... Eating disorder... progress... şu an relapse... Bunun bana yaşatılmasını... Ünlü olmak... Lütfen geçsin... Bu son gece.." şeklinde ifadeler kullandı.
Nurgül Yeşilçay'ın Youtuber Duygu Özaslan'la dalga geçtiği (French toast) yumurtalı ekmek videosu olay oldu | Video