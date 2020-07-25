Son dakika: Duygu Özaslan'dan korkutan şok video! Banyoda gözyaşları içinde seslendi "Bu son gece..." | Video

Son Dakika Haberi... Duygu Özaslan'nın hayranlarını korkutan şok videosu sosyal medyada olay oldu! YouTube, Instagram fenomeni Duygu Özalsan selülitli skadnal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından paylaştığı video ile hayranlarını şoke etti. Duygu Özaslan banyodan paylaştığı videoda gözyaşları içinde "Çok kötü... Eating disorder... progress... şu an relapse... Bunun bana yaşatılmasını... Ünlü olmak... Lütfen geçsin... Bu son gece.." şeklinde ifadeler kullandı.