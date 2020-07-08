Duygu Özaslan'ın Photoshop'suz bikinili selülitli görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

Ünlü Instagram ve YouTube fenomeni Duygu Özaslan'ın Photoshop'suz bikinili görüntüleri, selülitleri sosyal medyada olay oldu! Güzelliği ile YouTube ve Instagram'da ünlü olan milyonlarca takipçisi ile güzellik sırları, makyaj videoları paylaşan Duygu Özaslan'ın Photoshop'suz selülitli bikinili görüntüleri ile ilgili hayal kırıklığına sebep olduğu yorumları yapıldı.