Video Yaşam Son dakika haberi | 'Van Gölü'ndeki esrarengiz yaratığın görüntüleri korkuttu | Video

Son dakika haberi | 'Van Gölü'ndeki esrarengiz yaratığın görüntüleri korkuttu | Video

Son dakika haberi | 'Van Gölü'ndeki esrarengiz yaratığın görüntüleri korkuttu | Video
12.08.2020 | 09:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video 08:10
İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video 12.08.2020 | 10:26
Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video 00:50
Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video 12.08.2020 | 09:43
İstanbul Arnavutköy'de el çabukluğuyla kuruyemişçiyi böyle 600 lira dolandırdılar | Video 05:38
İstanbul Arnavutköy'de el çabukluğuyla kuruyemişçiyi böyle 600 lira dolandırdılar | Video 12.08.2020 | 10:24
Denizli'de evin bahçesindeki yılan paniği kamerada | Video 00:50
Denizli'de evin bahçesindeki yılan paniği kamerada | Video 12.08.2020 | 10:33
İstanbul Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi | Video 06:34
İstanbul Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi | Video 12.08.2020 | 09:43
Son dakika haberi | 'Van Gölü'ndeki esrarengiz yaratığın görüntüleri korkuttu | Video 05:04
Son dakika haberi | 'Van Gölü'ndeki esrarengiz yaratığın görüntüleri korkuttu | Video 12.08.2020 | 09:39
Son Dakika Haberi | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih... | Video 01:20
Son Dakika Haberi | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih... | Video 12.08.2020 | 10:01
Son Dakika Haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatı daha ne kadar düşecek? Flaş altın fiyatları balonu uyarısı | Video 01:36
Son Dakika Haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatı daha ne kadar düşecek? Flaş altın fiyatları balonu uyarısı | Video 12.08.2020 | 09:40
Son Dakika Haberi | Muğla Marmaris'te iğrenç skandal! Üvey kızına 7 yıldır işkence yaparak tecavüz eden sapık... | Video 01:03
Son Dakika Haberi | Muğla Marmaris'te iğrenç skandal! Üvey kızına 7 yıldır işkence yaparak tecavüz eden sapık... | Video 12.08.2020 | 09:37
Hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik personellerini darp ettiği anlar kamerada | Video 03:00
Hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik personellerini darp ettiği anlar kamerada | Video 11.08.2020 | 18:48
Rus milyarderin lüks yatı, Marmaris'e 1,5 milyon lira kazandırdı | Video 01:49
Rus milyarderin lüks yatı, Marmaris'e 1,5 milyon lira kazandırdı | Video 11.08.2020 | 19:01
Valelerin kavgasında flaş gelişme: 3 gözaltı | Video 00:14
Valelerin kavgasında flaş gelişme: 3 gözaltı | Video 11.08.2020 | 19:36
Şanlıurfa'da hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik personellerini darp ettiği anlar kamerada | Video 03:00
Şanlıurfa'da hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik personellerini darp ettiği anlar kamerada | Video 11.08.2020 | 16:00
İBB'den Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel | Video 00:33
İBB'den Galata Kulesi'ndeki çalışmalara engel | Video 11.08.2020 | 16:32
Edirne'de polisten kaçan zanlıların kıskıvrak yakalanma anı kamerada | Video 01:51
Edirne'de polisten kaçan zanlıların kıskıvrak yakalanma anı kamerada | Video 11.08.2020 | 16:01
Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu | Video 05:28
Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu | Video 11.08.2020 | 15:37
Zonguldak'ta 3 aydır kayıp köpeğin sahibiyle ilk buluştuğu andaki sevinci gözleri yaşarttı | Video 01:35
Zonguldak'ta 3 aydır kayıp köpeğin sahibiyle ilk buluştuğu andaki sevinci gözleri yaşarttı | Video 11.08.2020 | 15:09
Adana'da kuyumcuyu soyan 1'i kadın kılığındaki 2 erkek zanlı aranıyor | Video 01:24
Adana'da kuyumcuyu soyan 1'i kadın kılığındaki 2 erkek zanlı aranıyor | Video 11.08.2020 | 15:01
Hatay'da ağaca asılı bulunan Dilan Karataş'ın annesinden yürekleri yakan ağıt | Video 04:40
Hatay'da ağaca asılı bulunan Dilan Karataş'ın annesinden yürekleri yakan ağıt | Video 11.08.2020 | 15:05
Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video 00:10
Maske için uyaran imama saldırmıştı! O şüpheli gözaltında | Video 11.08.2020 | 11:45

Son dakika... Van Gölü'den görüntülenen sağa sola çapraz hareket eden ve büyük bir yaratığa ait olduğu sanılan hareketlilik görenleri heyecanlandırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Van'ın Tuşba ilçesindeki Adır Mahallesi'ne tatil için kardeşi ve kuzeni ile gelen Züleyha Sona, Van Gölü sahilinde gezmeye çıktı. 3 kişi, bu sırada gölde bir hareketlilik olduğunu fark etti. Sona, cep telefonu kamerasıyla harektliliği kaydetti. Sona, hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan cismi kısa süreli görüntülemeyi başarırken, hem korktuğunu hem de büyük heyecan yaşadığını söyledi. Daha önce Van Gölü canavarı olduğunu söylediklerinde komik olarak algıladığını anlatan Sona, "Ama gerçekten bu cismi gördükten sonra canavar olduğuna artık inandım" dedi.


Tatil için Van merkezden Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'e gelen Züleyha Sona kardeşi ve kuzeni, Van Gölü sahilinde gezmeye çıktı. Bir süre Van Gölü sahilinde gezen 3 kişi, daha sonra gölde bir hareketlilik gördü. Bunun üzerine Züleyha Sona, hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Sona, gördükleri cismin siyah renkte canlı, sırtında zikzaklar olduğunu ve Van Gölü canavarı olduğunu düşündüğünü söyledi.


'CANAVAR OLDUĞUNA İNANDIK'
Kayda aldığı sırada hem korktuğunu hem de heyecanlandığını söyleyen Züleyha Sona, "Kardeşim bana burada büyük bir cisim var. Sırtında zikzaklar olan ve yaklaşık 20-30 metre uzunluğunda. Biz cep telefonuyla kayıt etmek için o yöne doğru koştuk ve görüntülemeyi başardık. Görüntülerken de biraz korktuk. Biz bir süre sonra arkasından koşarken hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Daha önce annemler bize Van Gölü canavarından bahsediyordu. Biz bu durumu komik olarak algılıyorduk. Ama gerçekten o cismi gördükten sonra canavar olduğuna inandım. Kendi gözlerimle gördüm. Videoda çok fazla net değildi ama çıplak gözle baktığımda korkulacak bir cisimdi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve tanık oldum. Araştırılmasını istiyorum. Çünkü Van Gölü'nde böyle bir cisim var ve biz bundan haberdar değiliz. Görüntülerken bana çok korku verdi. Hatta o sırada gölde yüzenler vardı bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Ona rağmen biz arkasından koşmaya çalıştık ama çok hızlı hareket ettiği için yetişemedik" dedi.


ARAŞTIRAMASINI İSTİYORLAR
Gördükleri cismin araştırılması gerektiğini söyleyen Büşra Sona ise, "Adır Adası sahilinde ablam ve kuzenim ile geziyorduk. Bir cisim gördüm ve ablama haber verdim. Ablam da cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Ben çok şaşırdım. Bu cismin araştırılmasını istiyoruz. Çok farklı bir cisimdi. Sırtında dikenleri vardı. Daha önce televizyonlardan gördük ama uydurulduğunu düşündüğümüz için inanmamıştık. Ama görünce biz çok şaşırdık" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA