SON DAKİKA: Hakkari - Van karayolunda toprak kayması! Korku dolu anlar kamerada...

Son dakika haberleri... Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması saniye saniye görüntülendi.

Hakkari - Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yolda geçen vatandaşlar bu dehşet anlarını saniye saniye görüntülediler.