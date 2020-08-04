Son Dakika: Hatice Şimşek'in erkek arkadaşı itiraf etti: Alkollüydük, dövdüm | Video
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Antalya'da, evinde ölü bulunan Hatice Şimşek’in (30), gözaltına alınan birlikte yaşadığı erkek arkadaşının emniyetteki ifadesinde, ‘Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım” dediği öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.