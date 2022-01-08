Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var... Olay yerinden ilk görüntüler
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var... Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var... Olay yerinden ilk görüntüler

08.01.2022 | 09:17

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Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te faciadan dönüldü! Unkapanı'ndan 2 İETT otobüsü çarpıştı.

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