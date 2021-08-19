SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.