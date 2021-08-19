Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Olay yerinden ilk görüntüler...
19.08.2021 | 09:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video 02:47
Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video 19.08.2021 | 11:03
Taksim’de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 01:09
Taksim'de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 00:48
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 19.08.2021 | 10:53
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 00:48
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
İstanbul’da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:56
İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.08.2021 | 10:42
İBB’nin Gençlik Parkı’nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 04:36
İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 19.08.2021 | 10:34
1800 yıldır korunuyor! Bursa’da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi | Video 04:35
1800 yıldır korunuyor! Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi | Video 19.08.2021 | 10:32
Motosikletli şov yaparken ölümden döndü! Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp, lastik yaktı | Video 00:30
Motosikletli şov yaparken ölümden döndü! Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp, lastik yaktı | Video 19.08.2021 | 10:37
Kayseri’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 02:36
Kayseri’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 19.08.2021 | 09:53
Kartal’da otobüs durağa girdi, 4 bisikletçi ölümden kıl payı kurtuldu | Video 01:16
Kartal'da otobüs durağa girdi, 4 bisikletçi ölümden kıl payı kurtuldu | Video 19.08.2021 | 09:53
Alkollü kamyonet sürücüsünün seyyar satıcıların arasına girdiği kaza kamerada | Video 03:44
Alkollü kamyonet sürücüsünün seyyar satıcıların arasına girdiği kaza kamerada | Video 19.08.2021 | 09:53
Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı Komşularımız göz göre göre gitti | Video 04:47
Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı "Komşularımız göz göre göre gitti" | Video 19.08.2021 | 09:52
İBB, Gençlik Parkı’nı yıkıyor, mahalleli direniyor | Video 01:37
İBB, Gençlik Parkı'nı yıkıyor, mahalleli direniyor | Video 19.08.2021 | 09:52
Son dakika: İstanbul Arnavutköy’de parkta yeni doğmuş bebek bulundu | Video 04:41
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu | Video 19.08.2021 | 09:45
SON DAKİKA: İstanbul Kartal’da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Olay yerinden ilk görüntüler... 01:16
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Olay yerinden ilk görüntüler... 19.08.2021 | 09:38
Son Dakika: İstanbul Sancaktepe’de TEM Bağlantı Yolu’nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 04:36
Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 19.08.2021 | 09:21
Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada | Video 02:54
Savrulan araç yayalara ve araçların arasına daldı, o anlar anbean kamerada | Video 19.08.2021 | 09:28
İstanbul Esenyurt’ta güvenlik görevlilerine sopalı saldırı kamerada 02:48
İstanbul Esenyurt'ta güvenlik görevlilerine sopalı saldırı kamerada 19.08.2021 | 09:33
Afganistan’dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu | Video 07:05
Afganistan’dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu | Video 19.08.2021 | 09:00
İstanbul’da asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Zümra’dan geriye bu görüntüler kaldı 00:51
İstanbul'da asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Zümra'dan geriye bu görüntüler kaldı 19.08.2021 | 09:17

Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA