Video Yaşam Son Dakika | İstanbul trafik durumu: İstanbul'da trafik yoğunluk haritasında son durum ne? | Video

Son Dakika | İstanbul trafik durumu: İstanbul'da trafik yoğunluk haritasında son durum ne? | Video

Son Dakika | İstanbul trafik durumu: İstanbul'da trafik yoğunluk haritasında son durum ne? | Video
05.08.2020 | 08:14

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Son Dakika | İstanbul trafik durumu: İstanbul'da trafik yoğunluk haritasında son durum ne? | Video 01:08
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İşte, 5 Ağustos sabahı, İstanbul TEM otoyolu ve E-5'te trafik yoğunluğu haritası ve ana kavşaklarda son durum...

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