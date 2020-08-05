Son Dakika | İstanbul trafik durumu: İstanbul'da trafik yoğunluk haritasında son durum ne? | Video
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İşte, 5 Ağustos sabahı, İstanbul TEM otoyolu ve E-5'te trafik yoğunluğu haritası ve ana kavşaklarda son durum...