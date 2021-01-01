Video Yaşam SON DAKİKA! İstanbul Tuzla'da fabrika yangını | Video

SON DAKİKA! İstanbul Tuzla'da fabrika yangını | Video

SON DAKİKA! İstanbul Tuzla'da fabrika yangını | Video
01.01.2021 | 10:22

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Son dakika haberleri... İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Tuzla'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Tepeören Mahallesi'nde bulun fabrikanın bahçesinde baletler ile geri dönüşüm malzemelerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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