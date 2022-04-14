SON DAKİKA! İstanbul'da çift katlı İETT otobüsünde yangın | Video

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Taksim Meydanı yönünde çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün arka kısmını kaplayan alevlere müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Taksim Meydanı yönünde çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün arka kısmını kaplayan alevlere müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.