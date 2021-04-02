SON DAKİKA: İstanbul'da kocanın karısıyla yatak odasında yakaladığı erkek camdan atlayarak böyle kaçtı

Son dakika haberleri... İstanbul Arnavutköy'de yasak aşk skandalı! İşten eve erken dönen koca karısını yatakta başka bir erkekle uygunsuz şekilde yakaladı. Paniğe kapılan erkeğin camdan atlayarak ağaının kırıldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İslambey Mahallesi?ndeki evine işinden erken dönen M.B, eve girdiğinde yatak odasından gelen sesi fark etti. İçeriye girdiğinde bir erkekle karşılaşan M.B. hemen yatak odasının kapısını kilitledi. Bunun üzerine yatak odasının camını kırarak sokağa atlayan K.D., bacağından ve belinden yaralandı. M.B, sonra bacağı kırılan ve kaçamadığı için bir iş yerine sığınan K.D.'ye saldırmaya çalıştı. Öfkeli adamı güçlükle sakinleştiren vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri pencereden atlayarak yaralanan K.D'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi?ne götürdü. K.D?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken girdiği evden sokağa atladığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.