SON DAKİKA: İstanbul'da kuyumcuya giren soyguncuya silahlı şok sürpriz kamerada | Video

Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar’da bulunan bir kuyumcuya giren silahlı maskeli gaspçı beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kuyumcu çalışanı da kendisine silah çekince içeriden hiçbir şey alamadan kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Siyah maskeli gaspçının kuyumcuya giriş anı ve kaçış anı saniye saniye kameralara yansıdı.