Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'dan flaş Abdullah Gül cevabı! CHP'li Muharrem İnce disipline sevk edilecek mi? | Video

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun flaş Abdullah Gül cevabı ne anlam geliyor? CHP'li Muharrem İnce disiplin kuruluna sevk edilerek partinden uzaklaştırılacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' açıklamasındaki dostları arasında ABD Başkan Adayı Joe Biden da var mı? İşte CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları ve Muharrem İnce ile ilgili son durum...