SON DAKİKA: Kocaeli'de baltalı dehşet! Eski enişteden şok saldırı kamerada...
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Kocaeli'de sokak ortasındaki baltalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Kocaeli'nde 4 ay önce eşi Sema Aytekin'den boşanan R.A., iddiaya göre kayınbiraderine ve kuzenine oğullarıyla birlikte araba tamiri yaptıkları sırada balta ve sopayla saldırdı. Kafasından yaralanan kayınbirader İbrahim Aytekin ve kuzeni Mehmet Ceren olay yerinde baygınlık geçirdi. Olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırılan iki yaralı eniştelerinden şikayetçi oldu.