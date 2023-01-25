SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem: İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı | Video
Son dakika haberleri: AFAD, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.7 olarak ölçtü.
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