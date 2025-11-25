Video Yaşam Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama; yaralılar var | Video
25.11.2025 | 15:56

Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesinde bulunan Şanlıurfa Adliye Binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
