Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama; yaralılar var | Video
25.11.2025 | 15:56
Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesinde bulunan Şanlıurfa Adliye Binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
