SON DAKİKA: Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Trenin çarpma anı kamerada
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Son dakika haberleri... Tekirdağ’da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.
Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yük treni bir anda servis minibüsünü önüne alıp metrelerce ilerliyor.
Bilal Küllü idaresindeki 59 ADJ 755 plakalı fabrika servisinde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri de belli oldu. Feci kazada, Yaşar Cüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu, Hülya Dinçkol isimli 6 kişi hayatını kaybetti.