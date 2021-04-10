SON DAKİKA: TikTok fenomeni Dilan Koç'u tecavüz edip öldürmekle tehdit eden 3 şüpheli kamerada

Son dakika haberleri... İstanbul’da yaşayan 21 yaşındaki Dilan Koç, ölümle tehdit edildiğini belirterek sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşmış, ve görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak gündem olmuştu. İstanbul Emniyeti, o görüntülerin ardından harekete geçti ve videoda bahsi geçen üç şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Tiktok fenomeni Dilan Koç, önceki gün sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaştı. Genç kadın paylaştığı videoda ölümle ve tecavüzle tehdit edildiğini belirterek yardım çığlığı atmıştı. Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyeti harekete geçti. Polis, söz konusu videoda bahsi geçen ikisi kadın üç şüpheliyi gözaltına aldı.

TEDBİR KARARI ALINDI

Gözaltına alınan F.A., Z.A. ve S.A. isimli şüpheliler hakkında tedbir kararı çıkarıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Tehdit-Hakaret" suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.