Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video

22.10.2025 | 10:43

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen ve 70 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen sahte bungalov kiralama şebekesine yönelik operasyonda, gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

9 AYDA 17 KİŞİ DOLANDIRILDI, 600 BİN TL KAPTIRDILAR
Yapılan incelemelerde, son 9 ay içerisinde 17 farklı ilde yaşayan çok sayıda vatandaşın, sosyal medya platformlarında gördükleri bungalov tarzı sahte kiralık ev ilanlarına inanarak para gönderdikleri belirlendi. Dolandırıcılık mağduru vatandaşların, kiralama işlemleri sonrasında şahıslara ulaşamayınca polise başvurarak şikayetçi oldukları öğrenildi.

HESAPLARDA 70 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali analizlerde, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 70 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 27 GÖZALTI, 19 TUTUKLAMA
Elde edilen delillerin ardından, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

