Video Yaşam Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa karşı kışkırtan şüphelilerin 2'si yakalandı | Video
Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa karşı kışkırtan şüphelilerin 2'si yakalandı | Video

Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa karşı kışkırtan şüphelilerin 2'si yakalandı | Video

30.05.2023 | 09:58

İstanbul’da, kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinden seçim sürecinde halka karşı nefret suçu işleyen, provokatif ve manipülasyon içerikli paylaşımlar yapıp yayan sosyal medya hesaplarına yönelik düzenlenen operasyonda A.A. ve H.D. adlı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5 hesap sahibinden birinin Malta’da yaşadığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Önceki gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve sonrasında sosyal medyada kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapıp yayan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Seçim süresi boyunca halkı kin ve nefrete teşvik eden hesap sahiplerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, küfür ve hakaret içeren, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan söz konusu sosyal medya hesapları ile ilgili operasyon başlattı.

BİR HESAP SAHİBİNİN MALTA'DA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "@Darkwebhaber", "@HaberReport", "@solcugazete", "@militerdoktrin" ve "@ajans_muhbir" mahlaslı 5 sosyal medya hesabını kullanan şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda A.A. ve H.D. adlı 2 kişi yakalandı. Bir hesap yöneticisinin Malta'da yaşadığı, 2 hesap sahibinin ise firari olarak arandığı öğrenildi. Dezenformasyon yapıp halkı kışkırttığı iddiasıyla yakalanan 2 A.A. ile H.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa karşı kışkırtan şüphelilerin 2’si yakalandı | Video 00:32
Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa karşı kışkırtan şüphelilerin 2'si yakalandı | Video 30.05.2023 | 09:58
Akaryakıt istasyonunda silahlı alacak kavgası kamerada | Video 02:25
Akaryakıt istasyonunda silahlı alacak kavgası kamerada | Video 30.05.2023 | 07:53
Tekirdağ’da 13 yaşındaki kıza iğrenç taciz kamerada | Video 00:09
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kıza iğrenç taciz kamerada | Video 30.05.2023 | 06:08
Elinde pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı | Video 01:15
Elinde pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı | Video 30.05.2023 | 06:08
Kayseri’de mobilya fabrikasının deposu yandı | Video 04:26
Kayseri’de mobilya fabrikasının deposu yandı | Video 30.05.2023 | 06:08
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz” | Video 00:30
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz” | Video 29.05.2023 | 23:05
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu’na oy vermediği için darbettiler | Video 00:34
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler | Video 29.05.2023 | 18:56
Erdoğan kazanınca 83 yaşındaki nine koç kestirdi | Video 01:03
Erdoğan kazanınca 83 yaşındaki nine koç kestirdi | Video 29.05.2023 | 18:26
Muğla’da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi | Video 00:20
Muğla'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi | Video 29.05.2023 | 16:15
1 kişinin hayatını kaybettiği kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:41
1 kişinin hayatını kaybettiği kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.05.2023 | 15:57
İstanbul’da aynı gece çok sayıda otomobilin hayalet ekranını çalan şüpheliler kamerada | Video 05:10
İstanbul'da aynı gece çok sayıda otomobilin hayalet ekranını çalan şüpheliler kamerada | Video 29.05.2023 | 14:38
İzmir’deki Bayraklı Tüneli’nde TIR’da yangın! | Video 08:42
İzmir'deki Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın! | Video 29.05.2023 | 13:15
Motorunda yangın başlayan kamyonetle benzinliğe girdiler, rahat tavırlarıyla şaşkına çevirdiler | Video 00:52
Motorunda yangın başlayan kamyonetle benzinliğe girdiler, rahat tavırlarıyla şaşkına çevirdiler | Video 29.05.2023 | 13:30
Polis sevgilisini vuran genç kadın “Neden vurdun?” sorusuna, “Hak etti” cevabını verdi | Video 01:29
Polis sevgilisini vuran genç kadın “Neden vurdun?” sorusuna, “Hak etti” cevabını verdi | Video 29.05.2023 | 13:06
Park halindeyken hareket edip direğe çarpan otomobil alev alev yandı | Video 03:15
Park halindeyken hareket edip direğe çarpan otomobil alev alev yandı | Video 29.05.2023 | 13:06
Frenleri patlayan araç kontrolden çıkarak kum yığınına saplandı | Video 01:52
Frenleri patlayan araç kontrolden çıkarak kum yığınına saplandı | Video 29.05.2023 | 13:06
Ağrı’da bir tırın yakıt deposunda 537 Kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 04:23
Ağrı’da bir tırın yakıt deposunda 537 Kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 29.05.2023 | 12:31
Yolcu indiren halk otobüsüne ters şeritten gelen otomobil çarptı: 1 yaralı | Video 00:43
Yolcu indiren halk otobüsüne ters şeritten gelen otomobil çarptı: 1 yaralı | Video 29.05.2023 | 11:22
Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı | Video 01:03
Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı | Video 29.05.2023 | 11:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Mayıs 2023 Pazartesi atv izle! | Video 05:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Mayıs 2023 Pazartesi atv izle! | Video 29.05.2023 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA